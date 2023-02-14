استعدادا ل”كان الأشبال” بالجزائر.. منتخب أقل من 17 سنة ينهزم وديا أمام أستراليا

هبة بريس ـ رياضة

انهزم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعته أمس الاثنين 13 فبراير 2023 بمنتخب أستراليا.

وتدخل المباراة ضمن فعاليات الدوري الدولي لأنطاليا بتركيا، حيث وقع هدف المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة اللاعب سعيد الرفاعي في الدقيقة 81.

ويستعد المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى بالجزائر، حيث وضعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات نيجريا وجنوب إفريقيا وزامبيا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0