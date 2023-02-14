استعدادا ل”كان الأشبال” بالجزائر.. منتخب أقل من 17 سنة ينهزم وديا أمام أستراليا
هبة بريس ـ رياضة
انهزم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعته أمس الاثنين 13 فبراير 2023 بمنتخب أستراليا.
وتدخل المباراة ضمن فعاليات الدوري الدولي لأنطاليا بتركيا، حيث وقع هدف المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة اللاعب سعيد الرفاعي في الدقيقة 81.
ويستعد المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى بالجزائر، حيث وضعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات نيجريا وجنوب إفريقيا وزامبيا.
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6 تعليقات
يجب دعم الفئة الصغرى
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
أستراليا قوية
يجب لعب المبارة ودية مع خصم سهل
هذا المنتخب يضم مواهب
من اين سيدخلون الى الجزائر هل عن طريق تونس ام يدورون حول الجزائر من جنوب الصحراء تبدو الرحلة شاقة ومتعبة وطويلة جدا ٠٠
وما موقف السيد لقجع هل سيعتصم بهم في المطار ويترجى الجزائر السماح له بالدخول
في الحالتين المغرب خاسر بحيث ان هذا الفريق يعتبر من الفرق الوطنية المغربية التي لها عقد مع الخطوط الملكية باعتبارها الناقل الرسمي للمنتخبات المغربية ولا يمكن استعمال وسيلة نقل جوية اخرى ،ان فعل فانه يمكن مقاضاة الجامعة المغربية كما يمكن للاتحاد الافريقي معاقبة المغرب على انسحابه من الشان على اساس ان الحالتين واحدة
٠٠لقجع في ورطة كبيرة