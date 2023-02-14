إنقاذ شقيقين بعد 198 ساعة من زلزال تركيا

2023-02-14 / 10:30
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هبة بريس _ وكالات

نجحت فرق الإنقاذ في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، بعد مرور 198 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/ فبراير الجاري.

وقالت وكالة الأناضول إن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار (17 عامًا) وشقيقه باقي (21 عامًا) من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي “ستوتشو أمام” بقضاء دولقدير أوغلو.

وتواصل السلطات التركية، نقل المصابين من المناطق المنكوبة جراء الزلزال إلى ولايات أخرى، لتلقي العلاج.

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