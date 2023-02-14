إنقاذ شقيقين بعد 198 ساعة من زلزال تركيا
هبة بريس _ وكالات
نجحت فرق الإنقاذ في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، بعد مرور 198 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/ فبراير الجاري.
وقالت وكالة الأناضول إن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار (17 عامًا) وشقيقه باقي (21 عامًا) من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي “ستوتشو أمام” بقضاء دولقدير أوغلو.
وتواصل السلطات التركية، نقل المصابين من المناطق المنكوبة جراء الزلزال إلى ولايات أخرى، لتلقي العلاج.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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11 تعليقات
الحمد لله على سلامتكم ..
نتمنى اخراج مزيدا من الانقاد..
مزيدا من الصبر والعزيمة لإنقاذ ارواح لازالت عالقة تحت الانقاد..
اللهم اخرجهم سالمين عافين يارب العالمين..
نتمنى دعم الدول الاشقاء لمساعدة سوريا وتركيا ..
الحمد لله على نجاتهم من الموت ..
اللهم كن معهم وليا ونصيرا في الضلمة ..
اللهم احفظ فرق الإنقاد التي تعمل ليلا ونهارا..
اللهم ارحم اموات المسلمين اجمعين يارب العالمين واحفظ الناجين منهم..
على سلامتكم..
نسأل الله لإخواننا الأتراك والسوريين السلامة والعافية