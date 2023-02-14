Emergency personnel respond to a shooting at Michigan State University in East Lansing, Michigan, U.S., February 13, 2023. Matthew Dae Smith/USA TODAY Network via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

م_قتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار في ميشيغان..

2023-02-14 / 09:52
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هبة بريس _ وكالات

قتل ثلاثة أشخاص وجرح 5 على الأقل برصاص مسلح أطلق النار، مساء الاثنين، داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة في غرب ديترويت بولاية ميشيغان في شمال الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ونقلت “سي أن أن” عن الشرطة الأميركية قولها إن المهاجم انتحر. وقالت الشرطة إن المشتبه به في الهجوم “توفي على ما يبدو متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة إطلاق النار على نفسه” في جامعة ولاية ميشيغان.

وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيغان “لدينا ثلاث وفيات مؤكدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى”.

وفتح المشتبه به النار بعيد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (01:00 ت غ الثلاثاء) في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار، بحسب قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة، كريس روزمان.

وأوضح أن عددا من الجرحى في حال حرجة.

ونشرت الشرطة صورة المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة.

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