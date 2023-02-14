طقس الثلاثاء ..رياح وأمطار متفرقة

2023-02-14 / 09:01
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي للبلاد، مصحوبا بصقيع أو جليد.

كما يرتقب نزول أمطار أو زخات مطرية رعدية أحيانا بكل من جنوب ووسط المملكة والمرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الشمال، فضلا عن نزول تساقطات ثلجية كثيفة بالأطلس وبالسفوح الجنوبية الشرقية

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من وادي ملوية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و 08 درجات بكل من المنطقة الشرقية والريف والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 08 و 14 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وشمال أصيلة وما بين أكلو وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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‫9 تعليقات

  9. الحمد لله، اغاثنا الله في كلميم وفي كلميمة ومعظم مناطق المغرب، اللهم بارك لنا فيها…

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