طقس الثلاثاء ..رياح وأمطار متفرقة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي للبلاد، مصحوبا بصقيع أو جليد.
كما يرتقب نزول أمطار أو زخات مطرية رعدية أحيانا بكل من جنوب ووسط المملكة والمرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الشمال، فضلا عن نزول تساقطات ثلجية كثيفة بالأطلس وبالسفوح الجنوبية الشرقية
ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من وادي ملوية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و 08 درجات بكل من المنطقة الشرقية والريف والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 08 و 14 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا.
وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وشمال أصيلة وما بين أكلو وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
9 تعليقات
اللهم صبا نافعا غير ضار..
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين يارب العالمين..
الحمد لله بداية انفراج أزمة الجفاف..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
انتعاش لحقينة السدود وامالنا ان يكون موسم فلاحي جيد..
نتمنى ان يكون موسم فلاحي جيد..
هذه التساقطات زرعت الرحمة والامال في قلوب الفلاحين..
اللهم انت الرجاء فينا فارحمنا برحمتك الواسعة..
الحمد لله، اغاثنا الله في كلميم وفي كلميمة ومعظم مناطق المغرب، اللهم بارك لنا فيها…