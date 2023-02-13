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الصويرة: التهجير السري وسرقة معدات ملاحية ومضخات يقود 7 أشخاص للإعتقال

2023-02-13 / 22:25
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محسن الراضي - هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم أمس الأحد 12 فبراير الجاري، من توقيف سبعة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والسرقة وإخفاء المسروق.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على سرقة معدات ملاحية وحاويات ومضخات للمحروقات ودراجات نارية بمدينة الصويرة، بغرض استعمالها في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيفهم وهم في حالة تلبس بإخفاء المسروقات بداخل منزل بالمنطقة القروية “بوزمور” بضواحي الصويرة.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحادثة سير مع جنحة الفرار.

وقالت المصادر إنه تم الاحتفاظ بستة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع السيدة الموقوفة لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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