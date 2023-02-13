البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف 3 أشخاص

2023-02-13 / 21:27
0
هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، صباح اليوم الاثنين 13 فبراير الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص من بينهم شقيقان، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، كانوا في حالة اندفاع قوية وعرّضوا عناصر الشرطة للعنف والتهديد الجدي والخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي يشكل موضوع بحث في قضايا المخدرات، غير أن المعني بالأمر وباقي المشتبه فيهم أبدوا مقاومة عنيفة بواسطة سيف وعرضوا رئيس دائرة للشرطة للعنف الجسدي، الأمر الذي اضطر مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنهم.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة وحجز السلاح الأبيض والأداة الراضة المستخدمين في هذا الاعتداء، فضلا عن حجز كميات من مخدر الشيرا والأقراص الطبية المخدرة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالأرقام.. 400 ألف شخص مصاب بمرض الصرع في المغرب

بالأرقام.. 400 ألف شخص مصاب بمرض الصرع في المغرب

2023-02-13 / 23:16
Photo of سطات.. خضاران توأمان يكشفان سر الغلاء ويطالبان بتشديد المراقبة “فيديو”

سطات.. خضاران توأمان يكشفان سر الغلاء ويطالبان بتشديد المراقبة…

2023-02-13 / 22:38
Photo of الصويرة: التهجير السري وسرقة معدات ملاحية ومضخات يقود 7 أشخاص للإعتقال

الصويرة: التهجير السري وسرقة معدات ملاحية ومضخات يقود 7…

2023-02-13 / 22:25
Photo of إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي بميناء طنجة المتوسط

إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات على متن شاحنة للنقل…

2023-02-13 / 21:52
Photo of تاريخ الزلازل بالمغرب… وهذا ما يتوقعه العلماء

تاريخ الزلازل بالمغرب… وهذا ما يتوقعه العلماء

2023-02-13 / 20:02
Photo of عرضوا سائق سيارة لنقل البضائع للسرقة والعنف والابتزاز.. إيقاف 3 أشخاص بسلا

عرضوا سائق سيارة لنقل البضائع للسرقة والعنف والابتزاز.. إيقاف…

2023-02-13 / 18:16
Photo of الأسعار بمدينة سلا.. الطماطم تتراجع إلى 8 دراهم والدجاج يستقر في 18 درهما

الأسعار بمدينة سلا.. الطماطم تتراجع إلى 8 دراهم والدجاج…

2023-02-13 / 18:09
Photo of بسبب الرياح القوية ..تعليق الرحلات البحرية بين ميناءي طنجة و طريفة

بسبب الرياح القوية ..تعليق الرحلات البحرية بين ميناءي طنجة…

2023-02-13 / 17:37
Photo of الناظور .. درك أركمان يلقي القبض على مجرم خطير سرق بندقية صيد

الناظور .. درك أركمان يلقي القبض على مجرم خطير…

2023-02-13 / 17:21
Photo of “الفايد” يهاجم علماء الدين بالمغرب والكنبوري يرد

“الفايد” يهاجم علماء الدين بالمغرب والكنبوري يرد

2023-02-13 / 15:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق