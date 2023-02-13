من جديد.. هبة بريس تكشف أسماء ضيوف برنامج “مشيتي فيها”

2023-02-13 / 22:52
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أفادت مصادر جريدة هبة بريس الإلكترونية، أن طاقم برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها”، حط الرحال مؤخرا بمدينتي وجدة و الناظور لمواصلة تصوير حلقات البرنامج مع ضيوف و مشاهير جدد.

وواصلت المصادر عينها، أن برنامج المقالب استضاف هذه المرة كل من رضا الطالياني، فاطمة الزهراء الحرش، كوثر تيسيا، حاتم إدار، مريم القدميري، و آخرون.

و جدير بالذكر، أن جريدة هبة بريس كشفت في وقت سابق أسماء الفنانين الذين تم الإيقاع بيهم في كل من مدينة الدار البيضاء و المحمدية، أبرزهم زهور سليماني، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، محمد مهيول، سي مهدي، الرابور حليوة و آخرون.

و يشار إلى أن الإخوة رجاء و عمر بلمير سيقومان بتنشيط برنامج المقالب و كذا استدعاء الضيوف و محاولة الإيقاع بهم.

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