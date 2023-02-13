زلزال تركيا.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد مرور 182 ساعة

هبة بريس - وكالات

عثرت فرق البحث والإنقاذ بمدينة أنطاكيا في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، على طفل (12 عاماً) حيا تحت أنقاض منزله، بعد مرور 182 ساعة على وقوع الزلزال.

وتمكنت فرق الإنقاذ التركية من تحديد موقع الطفل، ويدعى قآن قبل أن تتمكن من إنقاذه وإخراجه حيا من تحت الأنقاض بعد مرور 182 ساعة على الزلزال، بحسب وكالة الأنباء التركية “الأناضول”.

وفور انتشال قآن من تحت الأنقاض أُجريت له الفحوصات الطبية الأولية، ونقل إلى المستشفى.

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