الليرة اللبنانية تسجل أكبر انهيار لها في تاريخ البلاد

هبة بريس - وكالات

سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الاثنين، أكبر انهيار لها في تاريخ البلاد حيث سجل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (الموازية) 68300 ليرة للدولار الواحد.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، سجل سعر صرف الدولار 68300 ليرة للبيع و68000 ليرة للشراء.

وكان لبنان بدأ في أول فبراير الحالي تطبيق قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، القاضي بتعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 15 ألف ليرة.

ويشكل ذلك خفضا كبيرا عن سعر الصرف الرسمي السابق، الذي ظل عند 1507.5 ليرات للدولار من دون تغيير على مدى نحو 25 عاما.

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