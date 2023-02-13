فنان مسرحي يتهم أمين العوني بسرقة فكرته

نجلاء مزيان

اتهم الفنان المسرحي محسن حمود، عبر حائطه الفايسبوكي المؤثر المغربي أمين العوني بسرقة فكرته المتعلقة بغلاء الأسعار.

و نشر الفنان المسرحي تدوينة عبر ذات المنصة جاءت كالتالي:”مزيان الشباب فحال أمين العوني يخد أفكار ديالي ويخدم بهم هدا شرف ليلي والله،احتاجتي شحاجة مرحبا ا استاذ العوني غير اتصل بينا نعاونك عارفك مشاولك الافكار”.

و في تصريح خاص لجريدة هبة بريس الإلكترونية، أعرب ابن مدينة تطوان عن استنكاره الشديد من تصرف اليوتيوبر المغربي خاصة بعد عدم ذكر اسمه”.

و أضاف المتحدث ذاته قائلا :”السؤال واش كنبانوا حنا صغار باش يخدوا الأفكار ديالنا و يخدموا بها كأنها افكارهم؟”.

و يشار إلى أن محسن حمود فنان ومؤطر مسرحي في العديد من المؤسسات والمراكز على الصعيد الوطني و كذا صاحب محتوى تحدي اللهجات المغربية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0