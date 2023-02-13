عرضوا سائق سيارة لنقل البضائع للسرقة والعنف والابتزاز.. إيقاف 3 أشخاص بسلا
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، صباح اليوم الاثنين 13 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و27 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والابتزاز عن طريق طلب فدية.
وكان المشتبه فيهم قد أقدموا، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، على استدراج سائق سيارة لنقل البضائع وعرضوه للضرب والجرح المقرونين بسرقة مركبته ومبلغ مالي وهاتف محمول، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن السيارة ويعمدوا إلى الاتصال بأحد أقربائه ويوهموه بأنهم يحتجزون الضحية ويطالبوه بفدية مالية لتحريره.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن العثور على السيارة موضوع السرقة متخلى عنها بمكان خلاء بضواحي مدينة سلا، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيهم وهم في حالة سكر متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
11 تعليقات
تحية عالية للأجهزة الأمنية ومكوناتها الساهرة على امن المغاربة..
اللهم احفظنا من هاؤولاء العصابة والاشرار ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تدني الأخلاق وانتشار السرقة ..
الانفلات الأمني احيانا يكون نتائجه وخيمة على امن المغاربة..
اللهم احفظ الأجهزة الأمنية الساهرة على امن المغاربة..
تحية وتقدير واحترام للشرطة على مجهوداتهم المبذولة من اجل التصدي لجميع أشكال الجرائم..
سلا وفاش والبيضاء وطنجة مدن معروفة بقوة الاجرام والسرقة ..
اعتداءات الجانحين وذو السوابق كثرت ونتمنى ان يتصدى لها الامن ..
من يحمي المواطنين من اعتداءات الجانحين والاشرار والقاصرين ..
اللهم اهدي شبابنا اليك..
تحية عالية لرجال الامن
نطلب من الجهات المختصة مضاعفة العقوبة عند العود و حرمانه من العفو