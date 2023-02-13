مغنو الراب يهاجمون نعمان لحلو.. والأخير يتحداهم في العلن

نجلاء مزيان

عقب الهجوم الذي تعرض له الفنان نعمان لحلو من طرف عدد من فناني الراب، وذلك بعد بث حلقة من برنامج “بيانيسيمو مع نعمان”، المتعلقة بتاريخ و حيثيات فن “الراب”.

خرج الفنان المغربي نعمان لحلو عن صمته، متحديا كل من انتقده في العلن، مبرزا رصيده المعرفي و الثقافي في هذا الموضوع.

و كتب الفنان المغربي تدوينة مطولة عبر حائطه الفايسبوكي، جاءت كالتالي:”هذا ردي على حملة الهجوم التي اتعرض لها بعد بث حلقة ” الراب “، في إطار برنامج أعده وأقدمه إسمه ” بيانيسيمو مع نعمان” الذي يبث على القناة الثانية كل يومي سبت وأحد منذ أكثر من شهر “.

و واصل قائلا:”البرنامج عبارة عن كبسولات مكونة من 30 حلقة ، تم بث 12حلقة منها لحدود اليوم، إحدى الحلقات كانت عن فن ” الراب RAP،شرحت فيها أصل التسمية وتاريخ بداية هذا الفن في أمريكا وتاريخ انتشاره في العالم وفي المغرب”.

واسترسل المتحدث ذاته :”تكلمت فيه كيف أن هنالك فنانون مغاربة في هذا اللون،اتسم مشوارهم بالحرفية والمهنية لحدود اليوم،كما تكلمت عن بعض منهم حين حاولوا الاتجاه للأغنية،فلم يستطيعوا، ولما أرادو الرجوع لهوية الراب،لم يستطيعوا ايضا، بالظبط كقصة الغراب الذي أراد أن يقلد مشية الحمامة، فلم يستطع، فلما أراد الرجوع لمشيته الأصلية لم يستطع أيضا”.

و أضاف قائلا:”ثم تكلمت عن برنامج معلوماتي للموسيقى إسمه” Autotune “،والذي من خلاله تستطيع أن تتكلم فقط، فيصبح كلامك غناء ملحنا وموزونا، وبفضل هذا البرنامج استطاع بعض الموجودين على الساحة أن يخدعوا الناس ويوهموهم أنهم مغنيين، وأعطيت مثالا حيا، حيث تكلمت فأصبحت كلتمي غناء”.

وواصل:” وبعد بث هاته الحلقة ، قام بعض الرابورات وبعض صفحات الراب بشن هجوم على شخصي وعلى مصداقية خطابي ومعلوماتي وصلت لحد الشتيمة،فلم أعرهم اهتماما، أولا لأني أثق تماما في معلوماتي وفي أبحاثي الفنية،وثانيا لأن وراء البرنامج فريق تقني وأكاديمي فنيا وموسيقيا ، لا ندع أي مجال لأي معلومة خاطئة فنية أم تاريخية كانت”.

وتابع قائلا :”بعض الأسماء التي شنت علي هجوما أقسم أنني لم أكن أعرفها وبعد الهجوم،دخلت وبحثت عنها فوجدت ما يقدمونه رديء والأهم من ذلك غير صحيح موسيقيا،كما وجدت أنهم لم يكونوا بعد قد ولدوا،لما كنت أحاضر عن الموسيقى في جامعات كبيرة في العالم وفي دار الأوبرا المصرية”.

واختتم قائلا :”في الأخير لدي فكرة قد تغني النقاش شرط أن لا تكون فيه شتيمة أو قلة أدب مما سوف يدفعني للجوء للقضاء،وفكرتي هي أن أستضيف هؤلاء الذين هاجموني أشخاصا أو صفحات في لايف مباشر ونتحاور بالحجة بل ونبدع في الشعر واللحن والمعلومة في أي لون تريدون، واذا ما تعذر عليكم الحضور فأنا أتكفل بمصاريف تنقلكم وهذا طرحي لانه عند الامتحان يعز الانسان أم يهان “.

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