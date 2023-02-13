الأسعار بمدينة سلا.. الطماطم تتراجع إلى 8 دراهم والدجاج يستقر في 18 درهما

2023-02-13 / 18:09
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هبة بريس - الرباط

سجلت معظم أسعار الخضر والفواكه، خلال اليومين الأخيرين، تراجعا طفيفا بمدينة سلا.

وفي هذا الصدد، تراجعت أسعار الطماطم إلى 8 دراهم، والبطاطس بين 7 و8 دراهم، والجزر بين 4 و6 دراهم، ثم البصل بين 8 و10 دراهم.

كما عرفت أسعار الفواكه انخفاضا، حيث بلغت أسعار البرتقال بين 6 و8 دراهم، والموز بين 9 و12 درهما، ثم التفاح بين 13 و18 درهما.

وعرفت أسعار الدواجن استقرارا بمعظم محلات بيع الدجاج بمدينة سلا، حيث استقر سعر الدجاج الحي في 18 درهما، والمذبوح بين 33 و36 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.30 سنتيما و1.50 سنتيما حسب حجمه.

وبهذا فقد عرفت أسعار معظم الخضر والفواكه والدواجن تراجعا طفيفا، حيث يمني المواطنون النفس أن تستمر هذه التراجعات لتصل إلى الأسعار الاعتيادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

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تعليق واحد

  1. هادي هي الأثمنة لي كاينة أصلا فين هو التراجع ، الأثمنة مستقرة ولم الحظ ارتفاع هذا هو العنوان الصحيح

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