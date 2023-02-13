بسبب الرياح القوية ..تعليق الرحلات البحرية بين ميناءي طنجة و طريفة

2023-02-13 / 17:37
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هبة بريس - مكتب طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

تسببت الرياح القوية التي تشهدها منطقة شمال المغرب ومعها الجنوب الاسباني ، في تعليق رحلات الملاحة البحرية المتوجهة من ميناء طريفة إلى ميناء طنجة المدينة

وقال بلاغ للسلطة المينائية بطريفة، أن رياحا قوية تجتاح مضيق جبل طارق، منذ يوم الجمعة، والتي تصل سرعتها الى بين 80 و100 كلم في الساعة، ادت الى سوء أحوال الطقس وارتفاع الأمواج بالمضيق ، الامر الذي حتم إغلاق الميناء في وجه البواخر السريعة التي تربط بين طريفة وطنجة.

وأفادن المصادر ذاتها أن المسافرين الراغبين في العبور بين الضفتين يمكنهم السفر عبر ميناء طنجة المتوسط نحو ميناء الجزيرة الخضراء.

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‫5 تعليقات

  4. المسافرين الراغبين في العبور بين الضفتين يمكنهم السفر عبر ميناء طنجة المتوسط نحو ميناء الجزيرة الخضراء.

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