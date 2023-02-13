حدث في مثل هذا اليوم ( 13 فبراير)

أحداث في مثل هذا اليوم ( 13 فبراير) 🧐

🕓1668 – إسبانيا تعترف بالبرتغال كدولة مستقلة.

🕓1795 – تأسيس أول جامعة تابعة لولاية أمريكية في الولايات المتحدة وهي جامعة ولاية كارولاينا الشمالية.

🕓1920 – عصبة الأمم تعترف بحياد سويسرا، وهو الموقف الذي تبنته سويسرا على مدى قرون.

🕓1942 – الزعيم النازي أدولف هتلر يتراجع عن فكرة غزو بريطانيا والمعروفة باسم «أسد البحر».

🕓1946 – اختيار مدينة نيويورك الأمريكية مقرًا لهيئة الأمم المتحدة.

🕓1960 – فرنسا تقوم بأول تفجير نووي لها، وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانًا لإجراء التجربة وذلك كي تتجنب أي أضرار يمكن أن تنجم عنها.

🕓1974 – الاتحاد السوفيتي يطرد الأديب والكاتب ألكسندر سولجنيتسين من البلاد وتجرده من جنسيته بسبب معارضته للحكم.

🕓1984 – اختيار قسطنطين تشيرنينكو سكرتيرًا عامًا للحزب الشيوعي السوفييتي.

🕓1991 – قصف ملجأ العامرية في بغداد مما أدى إلى مقتل 408 شخص.

🕓1992 – زوال جمهورية منغوليا الشعبية

🕓2011 – المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يصدر إعلانًا دستوريًا يعلن فيه حل مجلسي الشعب والشورى ويعلق العمل بالدستور، ويعلن توليه إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لستة أشهر أو لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

🕓2015 – اشتعال مُظاهراتٍ في عددٍ من المُدن التُركيَّة إثر العُثور على جُثَّة المُراهقة أوزكه جان أصلان التي تبيَّن أنها اغتُصبت وأُحرقت من قِبل سائق ميكروباص ومُساعداه.

🕓2017 –

مقتل 30 شخصاً على الأقل وإصابة 82 آخرين جراء تفجير انتحاري في مدينة لاهور الباكستانية.

مقتل كم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي كم جونغ أون على يد امرأتين في مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا.

🕓2019 –

عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري استهدف حافلة للحرس الثوري الإيراني في محافظة بلوشستان في إيران.

محكمة أمريكية تدين إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان لويرا الشهير بإل تشابو، وتجده مذنبًا بجميع التهم الموجهة إليه، وتحدد يوم 25 يونيو 2019 موعدًا للنطق بالحكم النهائي.

وكالة ناسا تُعلن اختتام مُهمَّة مركبة أبورتيونيتي المريخيَّة، التي دامت 15 سنة، بعدما فشل العُلماء في إعادة تشغيلها بعد أن توقفت عن العمل خلال شهر حُزيران (يونيو) 2018.

افتتاح مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة بحضور لافت لدول عربية وإسرائيل.

🕓2021 – تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا برئاسة ماريو دراجي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، بعد استقالة حكومة كونتي الثانية.

🕓2022 – الجمعية الاتحادية الألمانية تُعيد انتخاب الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.

⭐ شخصيات رحلوا في مثل هذا اليوم

🕒1332- أندرونيكوس الثاني باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

🕒1542 – كاثرين هوارد، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا الخامسة.

🕓1883 – ريتشارد فاغنر، موسيقي ألماني.

🕒1978 – عباس فارس، ممثل مصري.

🕒2004 – سليم خان يندرباييف، الرئيس الشيشاني الأسبق.

🕓2008 – زيزي مصطفى، ممثلة مصرية.

🕓2010 – عامر خماش، عسكري وسياسي أردني.

🕓2012 – محمد العماري، عسكري جزائري.

🕓2013 – سيد سيزار، ممثل وكاتب أمريكي.

🕓2015 – آمال الزهاوي، شاعرة عراقية.

🕓2017 – كم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي كم جونغ أون.

🕓2022 – محمد فوزي جاب الله، عالم تشريح مصري.

مواليد في مثل هذا اليوم 13 فبراير

⭐1457 – ماري دوقة بورغونيا، زوجة ماكسيمليان الأول إمبراطور الرومانية المقدسة.

⭐1599 – البابا ألكسندر السابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

⭐1835 – غلام أحمد القادياني، مؤسس الجماعة الأحمدية

⭐1859 – محمد بن زارع العمري، معمر سعودي.

⭐1881 – مربيه ربه، فقيه ومشاعر ومجاهد مغربي، وابن ماء العينين القلقمي.

⭐1910 – ويليام شوكلي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.

⭐1913 – الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

⭐1920 – شفيق بلبع، سياسي وصيدلي مصري.

⭐1936 – بافول مولنار، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

⭐1938 –

أوليفر ريد، ممثل إنجليزي.

أحمد الصالح، ممثل كويتي.

⭐1941 – ميمي جمال، ممثلة مصرية.

⭐1943 – إريك فريدريكسون، حكم كرة قدم سويدي.

⭐1956 –

الأميرة عالية بنت الحسين، ابنة ملك الأردن الحسين بن طلال.

بسام الملا، مخرج سوري.

⭐1959 – ياسمين خلاط، ممثلة ومخرجة لبنانية.

⭐1960 – بييرلويجي كولينا، لاعب وحكم كرة قدم إيطالي.

⭐1961 – ريتشارد تايسون، ممثل أمريكي.

⭐1964 – عصام سلطان، محامي وسياسي ومفكر مصري.

⭐1968 – أحلام، مغنية إماراتية.

⭐1973 – دانية الخطيب، مذيعة لبنانية.

⭐1974 –

أحمد المطيري، لاعب كرة قدم كويتي.

روبي ويليامز، مغني إنجليزي.

⭐1977 –

حازم سمير، ممثل مصري.

رولا محمود، ممثلة مصرية.

⭐1979 –

رافاييل ماركيز، لاعب كرة قدم مكسيكي.

مينا سوفاري، ممثلة أمريكية.

⭐1980 – سيباستيان كيل، لاعب كرة قدم ألماني.

⭐1981 – لويزاو، لاعب كرة قدم برازيلي.

⭐1985 – ألكساندروس تزيوليس، لاعب كرة قدم يوناني.

⭐1986 –

لوك مور، لاعب كرة قدم إنجليزي.

جامي موري، لاعب كرة مضرب اسكتلندي.

⭐1992 – كيفين لاكروز، لاعب كرة قدم إسباني.

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