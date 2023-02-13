الناظور .. درك أركمان يلقي القبض على مجرم خطير سرق بندقية صيد

هبة بريس _ وجدة

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية قرية أركمان(إقليم الناظور) يوم امس الأحد 12 فبراير الجاري، من إعتقال أحد أخطر أفراد عصابة إجرامية متخصصة في السطو المسلح و السرقة بالتهديد .

العملية جاءت بعد شكاية تقدم بها أحد المواطنين تعرض لسرقة سلاحه الناري ” بندقية ” من منزله مما حذى به التوجه لمركز الدرك من أجل التبليغ .

وحسب مصادر، تفيد بأن العصابة المكونة من أكثر من خمسة أشخاص صدرت في حقهم مجموعة من مذكرات بحث وطنية، تنهج الترهيب و التخويف من أجل القيام بأنشطتها الإجرامية الخطيرة التي روعت ساكنة قرية أركمان و نواحيها .

في نفس السياق ، وضع الظنين تحت تدابير الحراسة النظرية الذي إعترف بأفعاله الإجرامية، من أجل تعميق البحث و التحري بإشراف النيابة العامة المختصة

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