ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى أكثر من 37 ألفا في تركيا وسوريا

2023-02-13 / 16:48
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هبة بريس _ وكالات

مع تلاشي الآمال في العثور على عدد أكبر من الناجين تحت الأنقاض، ارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا المجاورة من زلزال يوم الاثنين الماضي بقوة 7.8 درجات إلى أكثر من 37 ألفا ومن المتوقع على ما يبدو أن يستمر في الازدياد.

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) في وقت سابق إن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات خلف 31 ألفا و643 قتيلا في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3581 قتيلا في سوريا.

وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة قد “تتضاعف”

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