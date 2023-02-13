Soccer Football - Premier League - Everton v Southampton - Goodison Park, Liverpool, Britain - January 14, 2023 Referee John Brooks shows a yellow card Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

إبعاد حكم فيديو عن الموقعة النارية بين “أرسنال” و”مان سيتي”

2023-02-13 / 16:33
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هبة بريس _ وكالات

تقرر استبدال، جون بروكس، من مسؤولية حكم الفيديو المساعد، في مباراتين، بعدما ألغى بشكل خاطئ هدفا سجله برايتون آند هوف ألبيون في تعادله مع كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي.

ويغيب بروكس عن مواجهة ليفربول وإيفرتون المقررة الاثنين، وكذلك مباراة القمة المرتقبة التي تجمع أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب، صاحب المركز الثاني، بعد غد الأربعاء.

وتعرض برايتون آند هوف ألبيون لضربة في محاولته للتأهل لبطولة أوروبية بعدما تعادل 1-1 مع كريستال بالاس، لكنه تأثر بإلغاء هدف لاعبه برفيس إستوبينان بشكل خاطئ بسبب التسلل.

ولكن خلال الإعادة اتضح أن خط التسلل جاء بالخطأ على جيمس تومكنز بدلا من زميله مدافع بالاس مارك جويهي الذي كان خلفه.

وكان بروكس حكم الفيديو المساعد في هذه المباراة.

وفي خطأ تحكيمي آخر وقع يوم السبت، أحرز إيفان توني هدفا ليهدي برنتفورد التعادل 1-1 ويتسبب في ضياع نقطتين من أرسنال في الصراع على اللقب، لكن الإعادة أظهرت أنه كان يجب إلغاء الهدف بسبب التسلل في بناء الهجمة.

واعترفت لجنة الحكام بالاتحاد الإنكليزي، أمس الأحد بوقوع “خطأ بشري” من حكم الفيديو المساعد في المباراتين.

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‫5 تعليقات

  2. ركلة جزاء واضحة لتشيلسي لم يرجع لها الفار في الدقائق الأخيرة غريب هذا الفاى

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