“الفايد” يهاجم علماء الدين بالمغرب والكنبوري يرد

2023-02-13 / 15:49
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هبة بريس _ الرباط

وصف الكاتب والباحث د. إدريس الكنبوري محمد الفايد بالعالم المتخصص في التغذية والذي أسدى خدمات جليلة للمواطنين بنصائحه الثمينة. وقد تعرض لهذا السبب لهجوم كاسح قبل بضع سنوات. ودافع عنه الكثيرون منهم صاحب هذا المنشور. ومنهم أولئك الذين يهاجمهم اليوم”.في اشارة الى الكنبوري

وتابع الكنبوري قائلا : “يبدو أن أحدهم أغضبه فأطلق لسانه يمينا وشمالا يطعن في العلماء والفقهاء. وهذا ليس ميزانا صحيحا. فلا يمكن لمتعصب للألباني أن يدفعك إلى الهجوم على الألباني. ولا لمقدس لابن كثير أن يدفع إلى الهجوم على ابن كثير”.

وأضاف الكنبوري: “الدكتور الفايد هاجم ابن كثير وقال إنه لا يمكن أن نعيش على تفسيره بعد قرون. وهذا كلام صحيح نظريا. ولكن الواقع الذي يراه كل ذي عين بصيرة أن المفسرين القدامى لم يتجاوزهم أحد بعد قرون. وكبار العلماء والمفسرين في هذا العصر يرجعون إليهم وأمامنا دليل قاطع. فكل من يهاجم هؤلاء المفسرين من الباحثين ويدعي التجديد في فهم كلام الله يأتي بما يضحك الصبيان”.

وقال المفكر المغربي: “الدكتور الفايد يقول إنه لم ينزل من السماء سوى القرآن؛ وهذا صحيح. ولكن الأنبياء لم ينزلوا من السماء. وكانت مهمتهم تبليغ الوحي إلى الناس بلاغا وتفسيرا. وبعد زمن الأنبياء انتقلت هذه المهمة إلى العلماء. فهم ورثة الأنبياء وإلا كان هناك فراغ ملأه من شاء بما شاء. وأعتقد أن الدكتور الفايد لو كان محقا في كلامه ما جازف بالقول بأن الله لن يدخل أديسون النار. فمن يفهم القرآن لن يقول هذا الكلام”.

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