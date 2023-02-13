ألباريس : عدم وجود علاقات جيدة مع المغرب ضار للإسبان

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، أن المغرب هو الأولوية “رقم 1” في السياسة الخارجية لإسبانيا.

واشار ألباريس الى ضرورة وجود علاقات جيدة مع المغرب لأن عدم وجود هذه العلاقات ضار للإسبان “خاصة الذين يعيشون في في سبتة ومليلية وجزر الكناري والأندلس”.

وأبرز الوزير أن المغرب لطالما شكل أولوية السياسة الخارجية لرؤساء ووزراء خارجية إسبانيا، الذين يبحثون عن أفضل علاقات ممكنة مع البلد ويحرصون عليها لأهميتها.

وقال ألباريس إن ما تقوم به حكومة بيدرو سانشيز هو بناء علاقات جيدة مع الرباط “من أجل تجنب تلك الأزمات المتتالية”، مبرزا أنه تم الآن وضع الأسس لعلاقة جيدة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم اللجوء إلى أعمال أحادية الجانب.

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