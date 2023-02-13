البيضاء : محاكمة طبيب نفسي” مزور” راكم أموالا خلال “كورونا”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ستشرع المحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، اليوم الاثنين 13 فبراير، في بداية النظر في قضية طبيب نفسي “مزور”، متهم بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكان الطبيب ” المزور” قد فتح عيادة طبيبة في تخصص ” الصحة النفسية” بعدما عرفت عيادته توافد الكثير من المرضى إبان جائحة كورونا، حيث راكم أموال من هذه العملية، خصوصا بعدما اثرت الجائحة على المواطنين المغاربة وتداعياتها النفسية .

ومن المرتقب أن يحضر جلسة اليوم الاثنين، عدد من الضحايا للإداء بشهاداتهم في هذا الملف .

كما تقول مصادر الجريدة أن الطبيب ” المزور ” كان متخصصا في الاعلاميات ، وبعد تعثر حصوله على شغل التجأ الى مهنة الطب النفسي ، بعدما تلقى فيها دروسا بدائية عبر الشبكة العنكبوتية ، غير أن ما يطرح علامات الاستفهام هو كيف فتح عيادة خارج انظار الجهات المختصة ، الى كيفية انجاز وصفات طبيية للادوية من الصيدليات ، وما يرتبط كذلك بطريقة ملأ الاستثمارات الخاصة تعويضات مصالح التأمين عن المرض ؟؟.

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