البيضاء : محاكمة طبيب نفسي” مزور” راكم أموالا خلال “كورونا”

2023-02-13 / 15:22
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

ستشرع المحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، اليوم الاثنين 13 فبراير، في بداية النظر في قضية طبيب نفسي “مزور”، متهم بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكان الطبيب ” المزور” قد فتح عيادة طبيبة في تخصص ” الصحة النفسية” بعدما عرفت عيادته توافد الكثير من المرضى إبان جائحة كورونا، حيث راكم أموال من هذه العملية، خصوصا بعدما اثرت الجائحة على المواطنين المغاربة وتداعياتها النفسية .

ومن المرتقب أن يحضر جلسة اليوم الاثنين، عدد من الضحايا للإداء بشهاداتهم في هذا الملف .

كما تقول مصادر الجريدة أن الطبيب ” المزور ” كان متخصصا في الاعلاميات ، وبعد تعثر حصوله على شغل التجأ الى مهنة الطب النفسي ، بعدما تلقى فيها دروسا بدائية عبر الشبكة العنكبوتية ، غير أن ما يطرح علامات الاستفهام هو كيف فتح عيادة خارج انظار الجهات المختصة ، الى كيفية انجاز وصفات طبيية للادوية من الصيدليات ، وما يرتبط كذلك بطريقة ملأ الاستثمارات الخاصة تعويضات مصالح التأمين عن المرض ؟؟.

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‫10 تعليقات

  1. متى تقوم الدولة باحترام نفسها،و محاكمة الجحافل من الدجالين تحت اسم الرقاة و المشعوذين باسم القران و الدين

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  4. من ليس لديه خوف من الله وقوة دين ومحافظ على صلاته ويخشى الله بالفعل قبل اللسان فانتظر منه أي شيء

  5. تجد أحدهم يضع خلفة شهادة تقديرية من جهة ما تسميه “الدكتور” ..، و الزائر المسكين يحسبه دكتورا نفسيا ، و هو في الحقيقة إما لادكتور أو دكتور في تخصص آخر غير التخصص النفسي .

  6. ثم العجيب أن يفرض عليك أداء مبلغ يفوق ما يتقاضاه أهل الاختصاص أنفسهم (أحدم يتقاضى 500 درهم عن كل حصة في العلاج النفسي ، و نظراؤه من أهل الاختصاص لا يتجاوزون 300 درهم)

  7. ثم ترى لهم وجودا في الندوات ، و اليوتيوب ، و غيرها من الأماكن التي يرسخون بها بضاعتهم … رأسمالهم : لسان شبيه بألسنة التجار .

  9. هذا المزور كان يكذب ويحب أن يعطي إنطباعا عن أنه ميليونير وشخص ثري جدا ولديه كثير من الشركات، ويخبر قصصا عن بدايته من الصفر ووصوله الثراء الفاحش ويقدم نفسه مثل إيلون ماسك والأغنياء الأمريكيين المعروفين ههه وقال أنه درس علم النفس في بريطانيا ههه

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