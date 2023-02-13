بعد موجة الغلاء.. أسعار الخضر و الفواكه تشهد انخفاضا تدريجيا بسوق برشيد الأسبوعي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهدت أسعار عدد من الخضراوات و الفواكه صبيحة اليوم انخفاضا تدريجيا بالسوق الأسبوعي لبرشيد و الذي يتزامن و يوم الاثنين.
و انخفض سعر الطماطم بحوالي درهم و نصف، حيث تراوح سعرهها اليوم بين 8 و 9 دراهم بعدما تجاوزت العشرة دراهم في الأسبوع الماضي بذات السوق.
سعر البصل أيضا انخفض في سوق برشيد الأسبوعي من ثمنه الذي كان يتراوح بين 8 إلى 10 دراهم، ليباع نهار اليوم بسبعة دراهم للكيلوغرام الواحد.
أما البطاطس فانخفض سعرها من ثمانية دراهم لما بين ستة دراهم و ستة و نصف للكيلوغرام الواحد، بينما استقر سعر الجزر في 5 دراهم تقريبا، بينما انخفض سعر الفاصوليا الخضراء من 30 درهم لحوالي 23 درهم.
و لم تكن الخضر وحدها من شهدت بعض الانخفاض في سوق برشيد الأسبوعي الذي يعتبر أكبر سوق في جهة الدار البيضاء سطات، بل انخفض نسبيا كذلك سعر عدد من الفواكه فيما ظل سعر بعضها مرتفعا.
و انخفض سعر بيع التفاح المحلي من 12 درهم ليصبح 8 دراهم، بينما التفاح المستورد ارتفع سعره من 13 درهم إلى 15 درهما، بينما الموز تراوح سعر بيعه للعموم بين 8 و 10دراهم، فيما يباع البرتقال بثمانية دراهم للكيلوغرام.
12 تعليقات
رمضان قريب خصنا انخفاض
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
مزال سيزيد النقصان أكثر
مطيشة 8 دراهم عن أي انخفاض
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم أذهب عنا الغلاء والوباء
يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلحلي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
المغرب الاخضر والخضروات مرتفعه
مافهمت والوا فهاد المغرب بلاد فلاحية وأثمنة باهضة
برافوا أحنوش
عمل رائع من الحكومه
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك و اغننا بفضلك عمن سواك