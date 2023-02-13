بعد موجة الغلاء.. أسعار الخضر و الفواكه تشهد انخفاضا تدريجيا بسوق برشيد الأسبوعي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت أسعار عدد من الخضراوات و الفواكه صبيحة اليوم انخفاضا تدريجيا بالسوق الأسبوعي لبرشيد و الذي يتزامن و يوم الاثنين.

و انخفض سعر الطماطم بحوالي درهم و نصف، حيث تراوح سعرهها اليوم بين 8 و 9 دراهم بعدما تجاوزت العشرة دراهم في الأسبوع الماضي بذات السوق.

سعر البصل أيضا انخفض في سوق برشيد الأسبوعي من ثمنه الذي كان يتراوح بين 8 إلى 10 دراهم، ليباع نهار اليوم بسبعة دراهم للكيلوغرام الواحد.

أما البطاطس فانخفض سعرها من ثمانية دراهم لما بين ستة دراهم و ستة و نصف للكيلوغرام الواحد، بينما استقر سعر الجزر في 5 دراهم تقريبا، بينما انخفض سعر الفاصوليا الخضراء من 30 درهم لحوالي 23 درهم.

و لم تكن الخضر وحدها من شهدت بعض الانخفاض في سوق برشيد الأسبوعي الذي يعتبر أكبر سوق في جهة الدار البيضاء سطات، بل انخفض نسبيا كذلك سعر عدد من الفواكه فيما ظل سعر بعضها مرتفعا.

و انخفض سعر بيع التفاح المحلي من 12 درهم ليصبح 8 دراهم، بينما التفاح المستورد ارتفع سعره من 13 درهم إلى 15 درهما، بينما الموز تراوح سعر بيعه للعموم بين 8 و 10دراهم، فيما يباع البرتقال بثمانية دراهم للكيلوغرام.

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