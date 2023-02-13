Moroccan public school teachers take part in a demonstration in the capital Rabat on February 20, 2019. - Moroccan security forces fired water cannon at public school teachers demonstrating in Rabat and wielded batons to block their route to the royal palace, injuring dozens, AFP correspondents said. The demonstrators gathered in central Rabat holding up banners that read "no to fixed-term contracts" and "no to the dismantling of public schools", before some protesters decided to march on the royal palace. (Photo by - / AFP)

“أساتذة التعاقد…تمديد للإضراب ومقاطعة مستمرة لتسليم النقط

2023-02-13 / 14:21
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هبة بريس _ الرباط

يواصل “أساتذة التعاقد” إضرابهم خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعدما قرروا تمديده لثلاثة أيام، مع مواصلتهم مقاطعة تسليم النقط.

و بحسب ما أعلنته “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد”،فهذا التمديد ياتي تزامنا مع جلسة مرتقبة اليوم الإثنين للنطق بالحكم الاستئنافي في حق عدد من الأساتذة بينهم أستاذة قضت المحكمة بالسجن النافذ في حقها ابتدائيا.

وكانت التنسيقية قد نددت في بيان لها أواخر يناير بالأحكام التي صدرت خلال الشهر نفسه في حق 10 من أعضائها، وقالت إن محكمة الاستئناف بالرباط أصدرت أحكاما وصلت إلى عشر سنوات حبسا موقوفة التنفيذ موزعة على عشرة أساتذة بمعدل سنة لكل واحد منهم

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