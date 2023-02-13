“أساتذة التعاقد…تمديد للإضراب ومقاطعة مستمرة لتسليم النقط

هبة بريس _ الرباط

يواصل “أساتذة التعاقد” إضرابهم خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعدما قرروا تمديده لثلاثة أيام، مع مواصلتهم مقاطعة تسليم النقط.

و بحسب ما أعلنته “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد”،فهذا التمديد ياتي تزامنا مع جلسة مرتقبة اليوم الإثنين للنطق بالحكم الاستئنافي في حق عدد من الأساتذة بينهم أستاذة قضت المحكمة بالسجن النافذ في حقها ابتدائيا.

وكانت التنسيقية قد نددت في بيان لها أواخر يناير بالأحكام التي صدرت خلال الشهر نفسه في حق 10 من أعضائها، وقالت إن محكمة الاستئناف بالرباط أصدرت أحكاما وصلت إلى عشر سنوات حبسا موقوفة التنفيذ موزعة على عشرة أساتذة بمعدل سنة لكل واحد منهم

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