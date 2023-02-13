نشرة انذارية ..أمطار قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية، وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1400 م، وهبات رياح قوية، مرتقبة من اليوم الإثنين إلى غاية بعد غد الأربعاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا محليا قوية (20 – 30 ملم) مرتقبة بكل من العيون وطرفاية، ابتداء من السادسة من مساء اليوم الإثنين إلى غاية السابعة من صباح الثلاثاء.

وأضافت أن تساقطات ثلجية (30 – 60 سم) مرتقبة بكل من ورزازات والحوز وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت وتنغير وتارودانت، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة الحادية عشرة ليلا.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا إلى أن هبات رياح قوية (70 – 90 كلم في الساعة) مرتقبة بكل من تطوان والفحص أنجرة والمضيق والفنيدق وطنجة- أصيلة، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا.

وأضافت أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من تزنيت وسيدي إفني وطانطان وكلميم، إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا.

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