نشرة انذارية ..أمطار قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة

2023-02-13 / 13:16
13
هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية، وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1400 م، وهبات رياح قوية، مرتقبة من اليوم الإثنين إلى غاية بعد غد الأربعاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا محليا قوية (20 – 30 ملم) مرتقبة بكل من العيون وطرفاية، ابتداء من السادسة من مساء اليوم الإثنين إلى غاية السابعة من صباح الثلاثاء.

وأضافت أن تساقطات ثلجية (30 – 60 سم) مرتقبة بكل من ورزازات والحوز وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت وتنغير وتارودانت، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة الحادية عشرة ليلا.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا إلى أن هبات رياح قوية (70 – 90 كلم في الساعة) مرتقبة بكل من تطوان والفحص أنجرة والمضيق والفنيدق وطنجة- أصيلة، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا.

وأضافت أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من تزنيت وسيدي إفني وطانطان وكلميم، إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الفايد” يهاجم علماء الدين بالمغرب والكنبوري يرد

“الفايد” يهاجم علماء الدين بالمغرب والكنبوري يرد

2023-02-13 / 15:49
Photo of البيضاء : محاكمة طبيب نفسي” مزور” راكم أموالا خلال “كورونا”

البيضاء : محاكمة طبيب نفسي” مزور” راكم أموالا خلال…

2023-02-13 / 15:22
Photo of بعد موجة الغلاء.. أسعار الخضر و الفواكه تشهد انخفاضا تدريجيا بسوق برشيد الأسبوعي

بعد موجة الغلاء.. أسعار الخضر و الفواكه تشهد انخفاضا…

2023-02-13 / 15:05
Photo of “أساتذة التعاقد…تمديد للإضراب ومقاطعة مستمرة لتسليم النقط

“أساتذة التعاقد…تمديد للإضراب ومقاطعة مستمرة لتسليم النقط

2023-02-13 / 14:21
Photo of “الحليمي”يحصي عدد الشباب الذين لا يشتغلون ولا يتابعون أي تكوين

“الحليمي”يحصي عدد الشباب الذين لا يشتغلون ولا يتابعون أي…

2023-02-13 / 12:54
Photo of دعم لمشاريع خيرية من زوجة الممثل “عبد الإله رشيد” الكورية “هيونا”

دعم لمشاريع خيرية من زوجة الممثل “عبد الإله رشيد”…

2023-02-13 / 12:39
Photo of والدة عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في ذمة الله

والدة عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في ذمة الله

2023-02-13 / 12:20
Photo of مُصلون وتلامذة مدارس يُقاومون الكلاب الضالة فجرا بسطات

مُصلون وتلامذة مدارس يُقاومون الكلاب الضالة فجرا بسطات

2023-02-13 / 12:07
Photo of “التروتينات الكهربائية”… مركبات ذات محرك تتحدى القانون

“التروتينات الكهربائية”… مركبات ذات محرك تتحدى القانون

2023-02-13 / 10:44
Photo of طقس الاثنين ..أجواء غائمة مع نزول أمطار متفرقة

طقس الاثنين ..أجواء غائمة مع نزول أمطار متفرقة

2023-02-13 / 09:06

‫13 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق