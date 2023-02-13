دعم لمشاريع خيرية من زوجة الممثل “عبد الإله رشيد” الكورية “هيونا”

هبة بريس

قامت هيونا زوجة الممثل المغربي عبد الإله رشيد ، بالمشاركة في المشروع الكوري المغربي “يوتوبيا” بعدد من الدواوير النائية الواقعة ضواحي مرزوكة.

وحسب ما نشرته زوجة الممثل عبد الإله رشيد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، فإن هذا المشروع الذي تدعمه بقوة يتعلق بإنشاء مكتبة متنقلة لفائدة ساكنة الدواوير النائية التي تعيش في عزلة تامة، بهدف توعية الأطفال وترسيخ مبدأ القراءة، المطالعة ومحاربة الأمية.

مصادر مطلعة كشفت، أن هيونا تعرفت على أعضاء هذه المنظمة الخيرية خلال سفرياتها المتكررة إلى كوريا الجنوبية، حيث أثارت أنشطته إعجبها ما دفعه بالتطوع في صفوفها بعدد من مناطق المملكة.

وشاركت هيونا في هذه المنظمة الخيرية نظرا لأهدافها النبيلة ودورها في توطيد العلاقات بين البلدين، خصوصا وأنها متعلقة بالكتب والقراءة والتعلم.

وتعد هذه المكتبة المتنقلة مشروع يهدف إلى توفير الكتب والمعلومات للمناطق القروية التي لا تتوفر لديها مكتبات دائمة. بحيث تعتبر أداة مهمة في تعزيز التعليم والتثقيف خصوصا في هذه المناطق.

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