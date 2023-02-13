مسؤول بمجلس الشيوخ الفرنسي مندهش من قرار البرلمان الأوروبي
أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون بيانا، عبر فيه عن اندهاشه من تصويت البرلمان الأوروبي على قرار ضد المغرب، في موضوع حرية الصحافة،
و أضاف أن مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، تلقت باندهاش التصويت على هذا القرار، و إقدام بعض البرلمانيين الفرنسيين من الأغلبية على تأييد مضامين أصواتهم إلى الخصوم التقليديين للمملكة المغربية، بينما يحاول رئيس الجمهورية والسفير الفرنسي بالرباط إعطاء دفع جديد للعلاقات بين البلدين
يذكر ان البرلمان المغربي بمجلسيه، قد نددا بالحملة المغرضة التي تتعرض لها بلادنا والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير، مؤكدا أن هذا القرار انحراف خطير وتجاوز غير مقبول لاختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسة.
وأكد البرلمان في بيان عقب جلسة عمومية مشتركة للرد على قرار البرلمان الأوروبي، أن هذه التوصية أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسسيتن التشريعية المغربية والأوروبية، ومست في الصميم بالتراكمات الايجابية التي استغرق انجازها عدة قرون أو عقود، مضيفا أنه قرر “إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة”.
وعبرت المؤسسة التشريعية المغربية عن آسفها لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شركيا عريقا وذا مصداقية يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن السلم الإقليمي والدولي.
كما اعتبر قرار البرلمان الأوروبي انحرافا خطيرا من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات في احترام تام للدول الشريكة.
10 تعليقات
أؤيد هدا القرار المنسجم بين البلديه على فرنسا السكوت لأنها تحت إمره أوروبا القاره واحترامها لمسطره حريه الصحافه تطير لا يركبها عبيد الدرهم وإلا هنا فرنسا ستدخل إلى الميز العنصرى وستفرض عليها منطمه اليونيسكو للرأى العام لحقوق الإنسان وحرمانه حريه التعبير فاحتراما للرئيس وتأييده للمملكه المغربيه هن نساء دوله الدرهم الداحله لوقف التنفيد الوسط الميدان لى حرى سى حريه يمسى يعرققق فيها حره
هؤلاء الأوباش يعتمدون على من يستفيدون منه لا اقل ولا اكثر لهم عدد الاوجاه لا يجب الوثوق بهم المغرب الآن فصاعدا اصبح قوه ضاربه لكل من تجرء ان يلمس وحدته الترابية تحياتي للجميع
ههههه. ان برلمانهم نزيه. ؛الا انهم داخوا واصابهم الدوار بسبب رائحة الغاز التي دخلت من النوافذ !!! ههههه
البرلمان المغربي بيدهي
صحيح أن المغرب متموقع جيدا لكن التماسيح والعفاريت كذلك متموقعين في شرايين البلاد جدا جدا
اللي غادي يدافع على لبلاد ضد التهديدات الأجنيبة راهم هلكوه بالغلاء…إيوا خليو دابا لصوص المال العام يدافعو دابا
الرد يكون مرة واحدة و من البعد العودة إلى المشكلة المهمة ارتفاع الأسعار انا أتفهم ارتفاع الأسعار في العالم بأكمله لكن و الله صدمت عندما وصلت إلى المغرب الأسعار تضاعفت كثيرا و لا أستطيع أن أصدق كيف يعيش الناس ب ذالك الراتب ؟؟ على ما أظن متوسط دخل اليومي الفردي في المغرب في حدود 120 درهم.
120 درهم مع هذا الارتفاع ما تجيبلك حتى أساسيات الاكل.
البرلمان المغربي غير منتخب ديمقراطية ولا يمثل مصلحة الشعب ويجب الغاؤه و إعادة العدالة والتنمية للحكم و طرد البرغواتية الفاشية الفاشلة. عوض النشر في الشعبية و الغباء في صفوف المواطنين وجب دراسة الاعتناء اللامشروع عن طريق الغلاء الفاحش و إعادة أموال الشعب من الخارج عن طريق مؤسسات دولية كالبرلمان الأوروبي.
انكشف وجه البرلمان الاروبي و سقط عنه القناع، إنه يفتري و يدعي امورا لا أساس لها، تبا لهذا البرلمان و لمن يحركه في الخفاء، المغرب في القمة بالرغم من كيد الكائدين. هيا يا برلماننا ردوا لهم الصاع صاعين و نحن معكم.
المال الجزائري أصبح يتحكم في فرنسا والإعلام ديالها بمحرد نطق صحفي أن الصحراء مغربية طرد على الفور هادي فرنسا التي هي أهم شريك للمغرب ضروري هنا من المعاملة بالمتل وضرب مصالح فرنسا وأولها اللغة الفرنسية