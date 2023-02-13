مسؤول بمجلس الشيوخ الفرنسي مندهش من قرار البرلمان الأوروبي

هبة بريس _ الرباط

أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون بيانا، عبر فيه عن اندهاشه من تصويت البرلمان الأوروبي على قرار ضد المغرب، في موضوع حرية الصحافة،

و أضاف أن مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، تلقت باندهاش التصويت على هذا القرار، و إقدام بعض البرلمانيين الفرنسيين من الأغلبية على تأييد مضامين أصواتهم إلى الخصوم التقليديين للمملكة المغربية، بينما يحاول رئيس الجمهورية والسفير الفرنسي بالرباط إعطاء دفع جديد للعلاقات بين البلدين

يذكر ان البرلمان المغربي بمجلسيه، قد نددا بالحملة المغرضة التي تتعرض لها بلادنا والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير، مؤكدا أن هذا القرار انحراف خطير وتجاوز غير مقبول لاختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسة.

وأكد البرلمان في بيان عقب جلسة عمومية مشتركة للرد على قرار البرلمان الأوروبي، أن هذه التوصية أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسسيتن التشريعية المغربية والأوروبية، ومست في الصميم بالتراكمات الايجابية التي استغرق انجازها عدة قرون أو عقود، مضيفا أنه قرر “إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة”.

وعبرت المؤسسة التشريعية المغربية عن آسفها لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شركيا عريقا وذا مصداقية يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن السلم الإقليمي والدولي.

كما اعتبر قرار البرلمان الأوروبي انحرافا خطيرا من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات في احترام تام للدول الشريكة.

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