مُصلون وتلامذة مدارس يُقاومون الكلاب الضالة فجرا بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في زمن الساعة الإضافية وقبيل صلاة الفجر وجولات سيارات النقل المدرسي، هنا تقف قطعان الكلاب الضالة بمختلف شوارع وأزقة وأحياء مدينة سطات ندا لند في مواجهة المصلين وتلامذة المدارس، الذين لايجدون سبيلا سوى نشها ورشقها بالحجارة في محاولة منهم لتخويفها، ليرتفع بذلك نباحها وضجيجها الذي يكسر سكون الليل المظلم ويفزع القلوب.

فجر اليوم الاثنين، عاينت هبة بريس عن قرب، وقاومت بدورها قطعان من الكلاب الضالة وهي تفرض حظر التجوال خلال الفترة الصباحية بحي الخير غير بعيد عن مسجد الحي، فيما وجد تلامذة المدارس صعوبة بالغة في ركوب سيارات نقلهم المدرسي، بسبب المخاوف والهلع الذي سببه نباح هذه الأخيرة ومطاردة بعضها البعض بالشوارع العامة.

فعلى الرغم من النداءات المتكررة، وفي غياب مقاربة قانونية لوضع حد لهذه الآفة المرعبة التي تهدد المواطنين وصغارهم، تبقى الظاهرة تأخذ منحى تصاعدي بمختلف شوارع المدينة وأحياءها السكنية، ولعل ما أصبح يخيف الساكنة أكثر، هو الأمراض التي يمكن أن تنقلها إليهم هذه الكلاب التي تتغذى على بقايا النفايات والأزبال المنتشرة، كما أن اختلاط بعضها ببعض لساعات طويلة، يجعل منها بيئة ملائمة لإنتشار “داء الكلب” الذي من السهل جدا أن تنتقل عدواه إلى العنصر البشري، حتى من دون الاحتكاك المباشر معها، وهو ما يبرر الدعوة الملحة للسلطات الوصية وفي مقدمتها مديرية الصحة والمجلس المنتخب والفعاليات الجمعوية المعنية، بهدف التدخل العاجل والبحث عن حلول آنية تكون كفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة.

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