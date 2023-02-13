“التروتينات الكهربائية”… مركبات ذات محرك تتحدى القانون

محمد منفلوطي_ هبة بريس

انتشر في الآونة الأخيرة بمعظم شوارعنا، نوع من أنواع المركبات ذات المحرك التي تدعى ب”التروتينات الالكترونية”، مركبات ذات الدفع الذاتي تسابق السيارات والشاحنات وتتسلل في حين غفلة بين المارة والراجلين متسببة في حوداث سير دون أدنى شروط السلامة وارتداء الخوذات، مما يطرح علامات استفهام أولا وأخيرا حول مدى قانونية السماح لهذا الصنف من المركبات بالسير والجولان متحدية ااقوانين المعمول بها في هذا الشأن، علما أن هذا الصنف يدخل في إطار المركبات ذات المحرك والذي عرفها المشرع بأنها كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.

كما نص القانون المغربي صراحة على ان المركبات ذات محرك المسجلة بالمغرب والتي يتم استعمالها في الجولان الدولي، عليها أن تحمل لوحة تسجيل مطابقة للقانون الجاري به العمل مع إضافة حروف لاتينية كبيرة، لمقابلها من الحروف العربية.

هنا بمدينة سطات على سبيل المثال لا للحصر، وبالرجوع إلى وسيلة النقل هاته موضوع النقاش والتي باتت منتشرة بشوارع المدينة كباقي العديد من المدن المغربية، وأمام صمت الجهات المعنية، يبقى أبطال هذا الصنف من المركبات مراهقون وشباب اختاروها لأنفسهم هذه الوسيلة خلال تنقلاتهم للعمل أو المدارس أو التسلية ومسابقة السيارات، لهذا كان لزاما طرح موضوعها للنقاش للوقوف على البعد القانوني للحادثة التي قد تتسبب فيها هذه المركبة في مواجهة الأغيار، وكذا معرفة على من ستقع الجزاءات في حالة وقوعها؟

وسيلة نقل جديدة بين مرحب بها ومندد

يرى الكثير من المهتمين، أن التروتينات الكهربائية تدخل في إطار المركبات ذات المحرك، وبالتالي يلزم صاحبها رخصة للسير على الطرقات العمومية مع التزامه بقانون السير والزامه بارتداء الخوذة وتثبيت أضواء عليها تسهيلا للرؤية خلال السياقة بالليل، فيما طالب مهتمون ومتتبعون ونشطاء فايسبوكيون المجالس المنتخبة تخصيص ممرات خاصة بهذا الصنف من دراجات نارية وتروتينات كهربائية تجنبا لوقوع حوادث سير مميتة.

وقد يرى البعض، أن التروتينات الكهربائية ذات الدغع الذاتي تعتبر وسيلة فعالة وصديقة للبيئة كونها سهلة الاستعمال ولاتساهم في رفع منسوب الاكتظاظ بالشوارع، إلا أن استعمالها بلاخوذات من قبل مراهقين وشباب لا يأبهون لسيارة قادمة ولا إشارة مرور ولا راجل يريد قطع الطريق، من شأن ذلك أن يعرض حياتهم وحياة الغير لخطر الموت المجاني.

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