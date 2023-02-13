ايمانويل ماكرون

ماكرون…ترك مشاكل فرنسا وذهب ليبحث عن خليفة لمحمود عباس!!

2023-02-13 / 10:40
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هبة بريس _ عبد الله عياش

لايمكن لأي كان ان يجد مببرا واقعيا ومقنعا للرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” الذي طلب أسماءً يمكن ان تتولى خلافة رئيس السلطة الفلسطينية، البالغ من العمر 87 عامًا.

وحسب “لوفيغارو”، فإيمانويل ماكرون يريد تغيير بعض الأمور لمواجهة استمرار الجمود في الملف الإسرائيلي الفلسطيني، الذي يشغله.

ونقلت “لوفيغارو” عن مصدر من “محيط” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله إن الأخير طلب “من القنصل الفرنسي الحالي في القدس وأسلافه الخمسة الأخيرين في المنصب نفسه (المسؤولون عن العلاقات مع الفلسطينيين)، والسفير الفرنسي الحالي في تل أبيب (الجانب الإسرائيلي) وأسلافه الخمسة الأخيرين في المنصب ذاته، والرئيس الحالي لجهاز المخابرات الخارجية وأسلافه الخمسة الأخيرين، طلبهم من أن يُعدّ كلٌ من جانبه قائمة تضم “اسمين من فلسطينيي المستقبل”، الذين يمكنهم خلافة محمود عباس أبو مازن.

وأكد المصدر، سابق الذكر، المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون أن الأخير يُريد أن تدعم فرنسا هذه الشخصيات من أجل الوصول إلى الحكم، وأنه منزعج من حقيقة أن لا شيء يتقدم وأنه لا يمكن العثور على أي شخص من حول عباس، يوضح المصدر المنتمي إلى دائرة ماكرون.

فلسفة ماكرون في التعامل مع القصايا انسته هذه المرة ان الشارع الفرنسي يشهد احتجاجات ومظاهرات ضد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد ومن أهم بنوده رفع سن الإحالة على المعاش إلى 64 عاما وبينما ماكرون يتيح لنفسه البحث عن بديل لمحمود عباس اغفل ان 2,5 مليون شخص خرجوا الى الشارع اخر ايام هذا الاسبوع احتجاجا على سياسته في التعامل مع قضايا الشعب .

ومن العبث الا يقرأ ماكرون المزاج الوطني الفرنسي بعناية حيث إن معظم الفرنسيين يدعمون الإضرابات وقلقون
من ارتفاع أسعار المعيشة، ومشاكل التنقل وقلقون من المساس بحقوقهم الدستورية ..كل هذا والرئيس الفرنسي يخمن بعناية كبيرة في الاسماء التي يمكن ان تخلف محمود عباس …!!!

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‫10 تعليقات

  6. على امانويل ماكرون مواجهة مشاكل الشعب الفرنسي من اصلاح التقاعد والزيادة في اسعار المحروقات والمواد الغذائية..

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