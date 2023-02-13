هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

2023-02-13 / 10:15
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هبة بريس _ وكالات

نشر بنك المغرب أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 13 فبراير 2023:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.89970 ….. 11.5051

1 دولار أمريكي 9.26330 …….. 10.7655

1 دولار كندي 6.93200 …….. 8.05620

1 جنيه استرليني 11.1740 …….. 12.9860

1 جنيه جبل طارق 11.1630 …….. 12.9730

1 فرنك سويسري 10.0350 …….. 11.6630

100 كرونة دنماركية 132.920 …….. 154.480

100 كرونة سويدية 88.6780 …….. 103.060

100 كرونة نرويجية 91.2640 …….. 106.060

1 ريال سعودي 2.46860 …….. 2.86900

1 دينار كويتي 30.2680 …….. 35.1760

1 درهم إماراتي 2.52200 …….. 2.93100

1 ريال قطري 2.52650 …….. 2.93610

1 دينار بحريني 24.5710 …….. 28.5550

100 ين ياباني 7.01340 …….. 8.15080

1 ريال عماني 24.0600 …….. 27.9620

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‫5 تعليقات

  1. ننتظر أن يصل ذلك اليوم الذي يتحسن فيه صرف الأورو مقابل الدرهم ويصل إلى 20 درهم مقابل 1 أورو

  2. بعض المعلقين والذين يا حسرة نعتبرهم إخوتنا في الدين والوطن يتمنون لنا انهيار العملة

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