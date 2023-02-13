ابن كيران : شعار المساواة بين الرجال والنساء “جذاب”

هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن شعار المساواة بين الرجال والنساء شعار جذاب مستدركا ، “الكثير ممن يحملونه لا يفهمون معناه على الحقيقة”.

وأكد ابن كيران في كلمة له خلال لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، السبت 11 فبراير 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن المرأة عموما تعاني بما لا يخطر على بال بسبب هذا الشعار، في الغرب نفسه، حيث تؤدي المرأة ثمنا كبيرا وفظيعا بسبب هذه الدعوات.

وقال الأمين العام، إن هناك مجالات فيها مساواة أمام الله وأمام القانون، وهناك مجالات فيها اختلاف في الحقوق والمسؤوليات، وفي الأخيرة، المساواة تعني الظلم وغياب العدل والإنصاف، ومن ذلك أن المساواة في أوقات العمل بين الرجال والنساء فيه ظلم للمرأة، لاسيما وأن المسؤوليات الأخرى التي على النساء كبيرة وإضافية مقارنة بالرجال.

ودعا ابن كيران النساء إلى التمسك بالمبادئ والثوابت، باعتدال وتوسط، مجددا التأكيد أن هذا التمسك هو الذي يرفعُ في الدنيا والآخرة، كما دعاهن إلى تمثل معاني الخيرية، والتي تتحقق بالعطاء، من كل شيء، بالأخلاق، والتواصل مع المواطنين، والرد عن اتصالاتهم، والوقوف معهم لقضاء حوائجهم، وتبيان الحقيقة لهم، ودعوتهم إلى تحمل المسؤولية.

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