ابن كيران : شعار المساواة بين الرجال والنساء “جذاب”
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن شعار المساواة بين الرجال والنساء شعار جذاب مستدركا ، “الكثير ممن يحملونه لا يفهمون معناه على الحقيقة”.
وأكد ابن كيران في كلمة له خلال لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، السبت 11 فبراير 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن المرأة عموما تعاني بما لا يخطر على بال بسبب هذا الشعار، في الغرب نفسه، حيث تؤدي المرأة ثمنا كبيرا وفظيعا بسبب هذه الدعوات.
وقال الأمين العام، إن هناك مجالات فيها مساواة أمام الله وأمام القانون، وهناك مجالات فيها اختلاف في الحقوق والمسؤوليات، وفي الأخيرة، المساواة تعني الظلم وغياب العدل والإنصاف، ومن ذلك أن المساواة في أوقات العمل بين الرجال والنساء فيه ظلم للمرأة، لاسيما وأن المسؤوليات الأخرى التي على النساء كبيرة وإضافية مقارنة بالرجال.
ودعا ابن كيران النساء إلى التمسك بالمبادئ والثوابت، باعتدال وتوسط، مجددا التأكيد أن هذا التمسك هو الذي يرفعُ في الدنيا والآخرة، كما دعاهن إلى تمثل معاني الخيرية، والتي تتحقق بالعطاء، من كل شيء، بالأخلاق، والتواصل مع المواطنين، والرد عن اتصالاتهم، والوقوف معهم لقضاء حوائجهم، وتبيان الحقيقة لهم، ودعوتهم إلى تحمل المسؤولية.
7 تعليقات
العدالة والتنمية اساسها بن كيران انه رجل دو عروبة تقي ويعمل بما يرضي الله ولا يهاب احد ..
خاب ظننا في حزب العدالة والتنمية واصبح حزب محضور في المغرب..
المرأة كرمها الإسلام و القرآن الكريم هو الوحيد الذي يتكلم بالحجة و الدليل أحسن تكريم للمرأة في الإسلام ولم يعطيها حقها مثل الرجل ..
الرجال قوامون على النساء فالله سبحانه وتعالى أعطى للذكر القسمة ونصفها للمرأة..
لا اجتهاد ولا مساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام..
لا مساواة بين الرجل والمرأة..
ما فعله العدالة والتنمية شيء يحز في النفس..