ابن كيران : شعار المساواة بين الرجال والنساء “جذاب”

2023-02-13 / 09:46
0
هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن شعار المساواة بين الرجال والنساء شعار جذاب مستدركا ، “الكثير ممن يحملونه لا يفهمون معناه على الحقيقة”.

وأكد ابن كيران في كلمة له خلال لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، السبت 11 فبراير 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن المرأة عموما تعاني بما لا يخطر على بال بسبب هذا الشعار، في الغرب نفسه، حيث تؤدي المرأة ثمنا كبيرا وفظيعا بسبب هذه الدعوات.

وقال الأمين العام، إن هناك مجالات فيها مساواة أمام الله وأمام القانون، وهناك مجالات فيها اختلاف في الحقوق والمسؤوليات، وفي الأخيرة، المساواة تعني الظلم وغياب العدل والإنصاف، ومن ذلك أن المساواة في أوقات العمل بين الرجال والنساء فيه ظلم للمرأة، لاسيما وأن المسؤوليات الأخرى التي على النساء كبيرة وإضافية مقارنة بالرجال.

ودعا ابن كيران النساء إلى التمسك بالمبادئ والثوابت، باعتدال وتوسط، مجددا التأكيد أن هذا التمسك هو الذي يرفعُ في الدنيا والآخرة، كما دعاهن إلى تمثل معاني الخيرية، والتي تتحقق بالعطاء، من كل شيء، بالأخلاق، والتواصل مع المواطنين، والرد عن اتصالاتهم، والوقوف معهم لقضاء حوائجهم، وتبيان الحقيقة لهم، ودعوتهم إلى تحمل المسؤولية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ابن كيران يتفهم وضعية الدولة.. ويقول : “هناك حدود” !!!

ابن كيران يتفهم وضعية الدولة.. ويقول : “هناك حدود”…

2023-02-13 / 11:27
Photo of ماكرون…ترك مشاكل فرنسا وذهب ليبحث عن خليفة لمحمود عباس!!

ماكرون…ترك مشاكل فرنسا وذهب ليبحث عن خليفة لمحمود عباس!!

2023-02-13 / 10:40
Photo of هرطقات الجزائر…إتهام جديد للمغرب بسبب “هجمات سيبرانية”

هرطقات الجزائر…إتهام جديد للمغرب بسبب “هجمات سيبرانية”

2023-02-13 / 09:28
Photo of مؤتمر دعم القدس يثمن دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس

مؤتمر دعم القدس يثمن دور لجنة القدس برئاسة الملك…

2023-02-12 / 20:03
Photo of الشرقاوي: وكالة بيت مال القدس هي الأداة المثلى لتنسيق الدعم العربي الموجه للقدس

الشرقاوي: وكالة بيت مال القدس هي الأداة المثلى لتنسيق…

2023-02-12 / 18:13
Photo of “الديبلوماسية المغربية” تنتصر للجالية وتبرز قيمتها المضافة داخل المجتمع الإسباني

“الديبلوماسية المغربية” تنتصر للجالية وتبرز قيمتها المضافة داخل المجتمع…

2023-02-12 / 16:03
Photo of تنديد باستمرار العراقيل الفرنسية في منح التأشيرات للمغاربة

تنديد باستمرار العراقيل الفرنسية في منح التأشيرات للمغاربة

2023-02-12 / 14:34
Photo of ” الأحرار” ينوه بإخضاع العلاقات مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل

” الأحرار” ينوه بإخضاع العلاقات مع البرلمان الأوروبي لتقييم…

2023-02-12 / 13:24
Photo of الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في مؤتمر ” دعم القدس”

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في مؤتمر ” دعم…

2023-02-12 / 12:41
Photo of لي للذراع…اعتقال والدة وشقيقة الناشطة ” أميرة بوراوي”

لي للذراع…اعتقال والدة وشقيقة الناشطة ” أميرة بوراوي”

2023-02-12 / 12:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق