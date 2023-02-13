هرطقات الجزائر…إتهام جديد للمغرب بسبب “هجمات سيبرانية”

هبة بريس _ الرباط

كلما حالف ” الإخفاق ” الجارة الجزائر إلا ووجدت مبررا لإلصاق هزائمها بالمغرب وهو الأمر الذي اصبح العالم باسره يتفهمه

ويضحك عليه .

هذه المرة اختار التلفزيون الجزائري الحكومي مهاجمة المغرب بعد تعرض الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة ، مما دفع إلى حجبه مؤقتا.

وقال المصدر الإعلامي إن المصادر الجغرافية لهذه السلسلة من الهجمات “إسرائيل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا”.

وأشار التلفزيون، وفق ما نقلته مواقع محلية، إلى أن التدابير والأنظمة التقنية للوكالة سمحت بصد هذه السلسة من الهجمات الحادة، التي مازالت مستمرة، والحيلولة دون تمكن محاولات الاختراق السيبراني من بلوغ قاعدة البيانات.

وخلص المصدر إلى أن هذه الهجمات السيبرانية “تندرج في إطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف الجزائر، بسبب مواقفها وقراراتها .

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