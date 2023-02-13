غارات عنيفة على غزة.. وإطلاق صواريخ على المستوطنات

2023-02-13 / 09:17
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هبة بريس _ وكالات

شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الاثنين، غارات عنيفة ضد أهداف للمقاومة الفلسطينية، دوت في أرجاء مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي بعدة صواريخ موقع “بدر”، التابع لكتائب عز الدين القسام لجناح المسلح لحركة “حماس” غرب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش اسرائيل :” أغارت الطائرات على موقع لمنظمة حماس، وعلى حماس تحمل مسؤولية أي انتهاك من قطاع غزة”.

وقالت صحف عبرية؛ إن الغارات على غزة، رد على إطلاق صاروخ على موقع ناحل عوز أول أمس.

من جانبها أعلنت كتائب المقاومة الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قصفها المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بعدد من الصواريخ فجر اليوم الاثنين.

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‫7 تعليقات

  3. للتعاون مع إسرائيل يشجع إسرائيل ويقول له اقتل فلسيطن انت على الطريق الصحيح

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