الترك يعلق على خبر انفصال إيمان بطمة:” ريحتكم دوام اللهم لا شماتة”

نجلاء مزيان _ هبة بريس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال إيمان بطمة الشقيقة الصغرى للفنانة المغربية دنيا بطمة، عن خطيبها، و ذلك بعد إقدامها على حذف جميع الصور التي جمعتهما.

و في ذات الصدد، نشر طليق الفنانة دنيا بطمة، البحريني محمد الترك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، تدوينة جاءت كالتالي:”اللهم لا شماتة”.

و أضاف الترك قائلا :” ريحتكم دوام، الحمد والشكر لله، أنا الرقم الصعب”، الأمر الذي جعل العديد من النشطاء يرجح أنه يقطر الشمع على شقيقة طليقته.

وفي سياق متصل،اعتبر العديد من النشطاء، أن تصرف إيمان بطمة دليل على وجود خلافات و خطيبها، فيما اعتبر البعض الآخر أنها مجرد طريقة للفت الانتباه و التسويق لجديدها الفني، الذي من المرتقب أن يتم طرحه خلاله الأيام القليلة القادمة.

وجدير بالذكر أن إيمان بطمة انتهت مؤخرا من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة، كما نشرت “بوسط” ترويجي لها عبر منصة انستقرام مرفوق بتعليق جاء فيه “قريبا”.

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