ارتجاج في المخ و كسور..تدهور الحالة الصحية لعلا غانم

نجلاء مزيان _ هبة بريس

كشفت نجلة الفنانة المصرية علا غانم عن تدهور حالة والدتها الصحية عقب تعرضها لارتجاج في المخ و كسور و نزيف داخلي.

وحظيت الفنانة المصرية بتعاطف كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي ، خاصة بعد ظهورها في مجموعة من الصور وهي مستلقية على سرير طبي داخل المستشفى.

ويشار إلى أن علا غانم دخلت مؤخرا في خلاف حاد مع طليقها رجل الأعمال المصري عبد العزيز حسن، والذي اتهمته باقتحام منزلها برفقة أشخاص والإعتداء عليها وطردها من منزلها في المريوطية.

وخلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية إم بي سي مصر، قالت علا : “فوجئت بخبط غريب جدًا على البوابة وبدأت في الصراخ، وبعدها اقتحم عدد كبير من الأشخاص منزلي كان من بينهم عدد من السيدات”.

وأضافت : “زوجي اقتحم مع الناس اللي معاه غرفة مكتبي، واستولى بالقوة على الجهاز الخاص بتسجيل الكاميرات المثبتة داخل المنزل وخارجه، أمي اتضربت بالشوم من زوجي أمامي عيني ومكنتش قادرة أدافع عنها”.

و استرسلت قائلة: “استطعت الخروج لحديقة منزلي بالروب بصحبة والدتي واتصلت بالنجدة التي وصلت، وتم اصطحابي لقسم الشرطة لتحرير المحضر”.

واختتمت حديثها قائلة:” ده بيتي اشتريته من عام 99، وفيه قضية خلع رفعتها ضد زوجي لوجود خلافات معه، ورجعت مصر أواخر شهر أكتوبر الماضي لاستكمال دعوى الخلع”.

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