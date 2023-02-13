”ضاضوس” يتصدر مداخيل دور السينما بالمغرب

2023-02-13 / 09:11
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

تصدر الفيلم الروائي الطويل “ضاضوس” للمخرج “عبد الواحد مجاهد”، إيرادات شباك التذاكر بالقاعات السينمائية منذ عرضه يوم الأربعاء 08 من فبراير 2023، حيث عرفت القاعات السينمائية إقبالا كبيرا أدى إلى نفاذ التذاكر في ساعات قياسية.

وبسبب الإقبال الشديد على الفيلم، تم إدراج عدد من القاعات السينمائية ضمن فضاءات عرض جديدة حتى يتسنى لفئات عريضة من عشاق الأفلام المغربية إلى الإستمتاع بنجوم “ضاضوس”.

ويعرض فيلم ضاضوس في كل من دور العرض بالدار البيضاء، ورباط، مراكش، فاس، طنجة، و تطوان.

ويعرف فيلم ”ضاضوس” مشاركة ثلة من نجوم السينما والتلفزيون المغربي أبرزهم: “رفيق بوبكر”، ماجدولين الإدريسي”، “جميلة الهوني”، “ابتسام العروسي”، “ساندية تاج الدين”، “مهدي فولان”، “سعاد العلوي”، إلى جانب مشاركة الفنان “أحمد شوقي”، الذي يخوض لأول مرة تجربة التمثيل.

وخاض المخرج “عبد الواحد مجاهد” في فيلمه السينمائي الروائي الطويل الأول “ضاضوس” غمار الإنتاج الذاتي إلى جانب زوجته الفنانة “ابتسام العروسي”، أما توزيع الفيلم فعاد لموزعة الأفلام سهام فيضي.

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