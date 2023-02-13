طقس الاثنين ..أجواء غائمة مع نزول أمطار متفرقة

2023-02-13 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات، والهضاب العليا، والجنوب-الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية، حيث سيكون مصحوبا بجليد أو بصقيع.

وستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية رعدية بالأقاليم الجنوبية، والأطلس الصغير، وسوس، وجنوب الأطلس الكبير وبسفوحه الشرقية، في حين ستكون السماء غائمة جزئيا بكل من عبدة والشياظمة مصحوبة بأمطار خفيفة ومتفرقة.

ومن المرتقب أيضا أن تنتشر سحب منخفضة كثيفة غرب الواجهة المتوسطية حيث ستعطي أمطارا جد خفيفة محليا. كما ستهم تساقطات ثلجية كلا من مرتفعات الأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير التي يتعدى علوها 1600م. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية وشمال -غرب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 – و 02 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 02 و 08 درجات بالواجهة المتوسطية، والريف، وبشمال المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالجنوب- الشرقي للبلاد، وما بين 14 و 19 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 08 و 14 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا بكل من وسط وغرب الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال أصيلة وما بين أكلو وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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