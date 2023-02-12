كأس الكاف.. الجيش الملكي يتعادل مع بيراميدز المصري

هبة بريس - و م ع

تعادل فريق الجيش الملكي خارج ميدانه مع بيراميدز المصري بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل هدفي الفريق العسكري ديني بورغيس في الدقيقة 25، ومصطفى سهد في الدقيقة 72، فيما سجل هدفي بيراميدز المصري مصطفى فتحي في الدقيقة 01، وعبد الله السعيد في الدقيقة 75.

وتأهل فريق الجيش الملكي إلى دور الـ 16 للكونفدرالية، بعد فوزه على فريق دغوليبا المالي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور الـ 32، فيما صعد بيراميدز للدور ذاته بعد التغلب على فريق جمعية نيجيليك من النيجر بنتيجة 4-0 أيضا.

وكانت قرعة كأس الكونفدرالية قد أوقعت الجيش الملكي في المجموعة الثالثة إلى جانب الثنائي المصري بيراميدز وفيوتشر، بالإضافة إلى فريق أسكو كارا الطوغولي.

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