لاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور يشكر المغرب

هبة بريس -

عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن تقديره واحترامه للدعم الذي لقيه من الجمهور المغربي، في ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على هامش بطولة مونديال الأندية التي أقيمت في المغرب في الفترة الممتدة ما بين فاتح و11 فبراير 2023.

تفاعل فينيسيوس جونيور، أحسن لاعب في بطولة مونديال الأندية، مع التشجيع الذي لقيه وفريقه ريال مدريد من الجمهور المغربي في بطولة مونديال الأندية.

وكتب فينيسيوس جونيور منشورا باللغة العربية، في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، رسالة حب وتقدير إلى الجمهور المغربي، جاء فيها: “شكرا لك يا مغرب، لقد رأيت بالفعل شغفك في كأس العالم، وجود هذا الحشد في مصلحتي كان شيئا مميزا للغاية. ريال مدريد ناد عالمي. نحن إفريقيا وآسيا وأوروبا .. وأبطال العالم”.

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