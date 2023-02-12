اشتوكة : توقيف ثلاث أشخاص بعد سرقة ممتلكات سياح أجانب

2023-02-12 / 22:13
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت مصالح المركز الترابي للدرك بمنطقة بلفاع إقليم أشتوكة، بعد زوال اليوم الاحد 12 فبراير. الجاري، ثلاث أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ظروف وملابسات جريمتهم.

وكان سائحين أجنبيين ، في زيارة لهم للسوق الاسبوع صباح اليوم الاحد، قبل أن يتعرضوا لسرقة ممتلكاتهم من طرف أربعة مشتبه فيهم، تم توقيف ثلاثة منهم ، والبحث جاري على العنصر الرابع، وبعدها تم ابلاغ مصالح الدرك التي تفاعلت مع الشكاية، ليتم البحث على الجناة وتوقيفهم في وقت وجيز .

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