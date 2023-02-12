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عبد الوافي لفتيت

إنزكان : البناء العشوائي يطيح برجال سلطة بعد شكايات

2023-02-12 / 21:41
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر الجريدة ، أن عامل عمالة إنزكان ، قد أصدر قرار بتوقيف قائدين عن مهامهما بمنطقة القليعة ، ورفع تقرير الى وزارة الداخلية بخصوصهما ، بعد تورطهما في ملفات مرتبطة بإنتشار البناء العشوائي .

وجاء توقيف القائدين، بعد أن توصلت العمالة بشكايات من طرف مواطنين وهيئات حقوقية، بعد تنامي بناءات عشوائية غير مرخصة بالمنطقة .

وأضافت مصادرنا، انه تم تكليف خليفتي القائدين لممارسة نفس المهام، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حق الموقوفين.

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تعليق واحد

  1. غريب امر وزارة الداخلية تكارب ولا تحارب رؤساء المصالح بالعمالات والولايات تلذين يعملون هلى تنتشار البناء غير القانون وهم من يقوم به استيلتء على المناطق الخضراء وعلى املاك تلمواطنين دون يند قانوني واستبدالخا ببنايات غير قانونية ومخالفة للتصاميم خاصة تلك تلتي صادقت عليها نلك الولايات اوالعملات

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