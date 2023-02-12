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عبد الوافي لفتيت

إنزكان : البناء العشوائي يطيح برجال سلطة بعد شكايات

2023-02-12 / 21:41
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر الجريدة ، أن عامل عمالة إنزكان ، قد أصدر قرار بتوقيف قائدين عن مهامهما بمنطقة القليعة ، ورفع تقرير الى وزارة الداخلية بخصوصهما ، بعد تورطهما في ملفات مرتبطة بإنتشار البناء العشوائي .

وجاء توقيف القائدين، بعد أن توصلت العمالة بشكايات من طرف مواطنين وهيئات حقوقية، بعد تنامي بناءات عشوائية غير مرخصة بالمنطقة .

وأضافت مصادرنا، انه تم تكليف خليفتي القائدين لممارسة نفس المهام، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حق الموقوفين.

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