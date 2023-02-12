عناصر الدرك الملكي بإقليم قلعة السراغنة تشن حملة تمشيطية واسعة بالإقليم

محسن الراضي : هبة بريس

حملات أمنية مكثفة تقوم بها مصالح الدرك الملكي التابعة لاقليم قلعة السراغنة، منذ ما يزيد عن اسبوع عبر مختلف جماعات ودواوير الاقليم، تروم محاربة الجرمية بمختلف انواعها واستهداف الاشخاص المبحوث عنهم.

هذا وتم القيام إثره بحملات تمشيطية واسعة باستثمار أعداد مهمة من عناصر مختلف المراكز الترابية والقضائية وكذا كوكبة الدراجات النارية تحت الاشراف المباشر لقائد السرية، ما اسفر عن إيقاف العديد من الاشخاص ينشطون في تجارة المخدرات وتقطير ماء الحياة بكل من جماعة العثامنة، زمران الشرقية، تملالت والعرارشة، في حين تم ايقاف عدة اشخاص مبحوث عنهم من اجل قضايا مختلفة كالسرقة والنصب والضرب والجرح بكل من جماعة اولاد خلوف، ميات، سيدي الحطاب واولاد صبيح.

وتندرج هذه العمليات ضمن الجهود المستمرة لمصالح الدرك الملكي بمختلف تلاوينها عبر اقليم قلعة السراغنة من اجل استتباب الامن ومحاربة الجريمة والتي لقيت استحسان المجتمع المدني.

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