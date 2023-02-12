بعد وصولها لفرنسا عبر تونس ..العسكر يحققون مع والدة وشقيقة الناشطة أميرة بوراوي

هبة بريس - متابعة

كشفت مصادر اعلامية جزائرية ان الامن الجزائري اوقف والدة وشقيقة الناشطة أميرة بوراوي التي تسبب خروجها من الجزائر نحو تونس ثم فرنسا في أزمة جديدة بين الجزائر وباريس.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بالجزائر أن “خديجة بوراوي، والد اميرة بوراوي قد تم تحويلها إلى عنابة اليوم الاحد 12 فبراير 2023، بعد أن قضت الليلة في الحجز تحت النظر بمقر الدرك الوطني بالعاشور، في ضواحي العاصمة الجزائرية حيث مقر إقامة عائلة بوراوي.

وتسببت الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي في أزمة جديدة بين بلادها وفرنسا، لتعيد بذلك العلاقات بين البلدين إلى المربع صفر بعد حلحلة لم تدم طويلا, كما أنها أحرجت دبلوماسية العسكر وجهاز مخابراتهم المتهالك.

ابنة الجنرال الجزائري الراحل محمد الصالح بوراوي، والطبيبة والحقوقية المعروفة، وصلت إلى فرنسا فجر الثلاثاء الماضي متسببة في إعلان الجزائر استدعاء سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى للتشاور، فورا، وهو ما يشكل ضربة موجهة للنظام الجزائري الذي يتغنى بمنطق “القوة الضاربة”.

بوراوي استخدمت جواز سفرها الفرنسي للسفر إلى فرنسا عبر مطار قرطاج بتونس، التي وصلت اليها متسللة إلا أن شرطة الحدود التونسية منعت سفرها وأخضعتها إلى التحقيق قبل أن يتم السماح لها بمغادرة تونس بعد تدخل فرنسي .

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