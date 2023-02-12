الإيرادات الجمركية بالمغرب تسجل ارتفاعا بنسبة 14,1 % مع بداية 2023

هبة بريس - و م ع

أفادت الخزينة العامة للمملكة (TGR)، أن صافي الإيرادات الجمركية بلغ 6,39 مليار درهم في نهاية يناير 2023، بارتفاع نسبته 14,1 في المائة مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بإحصائيات المالية العامة، أن هذه الإيرادات، التي تشمل الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 2 مليون درهم مع متم شهر يناير الماضي (3 ملايين درهم سنة ما قبل).

وفي التفاصيل، أشار المصدر ذاته إلى أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم يناير 2023 بلغ 1,129 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 24,6 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية.

وأبرزت النشرة أيضا أن صافي مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات ارتفع بنسبة 17,1 في المائة الى 4,11 مليار درهم ، وعلى المنتجات الطاقية بنسبة 43,2 في المائة، وعلى المنتجات الأخرى بنسبة 10,7 في المائة.

وفي ما يخص صافي الإيرادات للضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، فقد انخفضت بنسبة 2,9 في المائة إلى نحو 1,151 مليار درهم مقارنة بمستوى نهاية يناير 2022، أخذا بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 1 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 6,392 مليار درهم مع متم شهر يناير الماضي، بارتفاع نسبته 14,1 في المائة مقارنة مع متم يناير من سنة 2022.

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