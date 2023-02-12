قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 30 ألفا وفرق الإنقاذ لا تزال تعثر على ناجين

هبة بريس - وكالات

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفل رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر وفتاة في عمر المراهقة من تحت الانقاض، وذلك بعد حوالي أسبوع على وقوع الزلزال الذي دمر مناطق في جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا

كما ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال لتصل إلى 30 ألف شخص.

وفي محافظة هاتاي بجنوبي تركيا، تمكن فريق إنقاذ روماني من انتشال رجل يبلغ من العمر 35 عاماً يدعى مصطفى وهو على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى بعد حوالي 149 ساعة على وقوع الزلزال.

وقال أحد المنقذين: “صحته جيدة وكان يتحدث معنا ويقول: أخرجوني من هنا بسرعة أنا أعاني من الخوف من الأماكن المغلقة.”

ورغم هذه القصص المفرحة والمعجزة في العثور على ناجين مع استمرار جهود البحث، فإن الآمال تتضاءل مع مرور الوقت في العثور على ناجين آخرين تحت ركام المباني التي دمرها الزلزال.

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