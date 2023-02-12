طنجة..وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار (صور )

هبة بريس - مكتب طنجة

احتشد العشرات من المواطنين ، مساء اليوم الأحد 12 فبراير ،بساحة الأمم وسط مدينة طنجة ، في وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار.

الوقفة الإحتجاجية التي تأتي استجابة لدعوات فايسبوكية , ردد خلالها المحتجون مجموعة من الشعارات التي تندد بارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بصفة عامة.



ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0