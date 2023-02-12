طنجة..وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار (صور )

2023-02-12 / 18:22
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هبة بريس - مكتب طنجة

احتشد العشرات من المواطنين ، مساء اليوم الأحد 12 فبراير ،بساحة الأمم وسط مدينة طنجة ، في وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار.

الوقفة الإحتجاجية التي تأتي استجابة لدعوات فايسبوكية , ردد خلالها المحتجون مجموعة من الشعارات التي تندد بارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بصفة عامة.

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‫2 تعليقات

  1. من خلال الصور لا يبدو انهم ” فقراء” ، قهرهم الغلاء .لباسهم و سحناتهم تدل على مستوى لابأس به إن لم نقل ” ميسورين “. اللهم إن كان ” ادخارهم ” قي تناقص .

  2. إلى تعليق رقم واحد، إذا طبقنا منطقك فيجب على المغاربة والمحتجين الفرنسيين أن يلبسون ملابس مهترئة أو لا يلبسو لكي يحتجو؟! المقال يتكلم على غلاء الأسعار وليس على الفقراء في المغرب. الذي يعتبر بلد فقير، الا إذا كنت غني فأنصحك بالبحث عن بلد غني.

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